Un violento asesinato conmociona a Bermejo. La víctima fue identificada como Paulino G.C., de entre 25 y 30 años, quien murió tras recibir una ráfaga de disparos en plena vía pública.

El ataque ocurrió la noche del 1 de mayo, cerca de las 20:30, en la calle Litoral, a pocos metros de su domicilio. Según el informe policial, todo sucedió en cuestión de segundos.

El hombre se encontraba en la acera cuando recibió una llamada telefónica. Cruzó la calle sin imaginar lo que venía. En ese momento, dos sujetos a bordo de una motocicleta blanca lo interceptaron.

Las cámaras de seguridad captaron la escena: los atacantes descendieron del vehículo y abrieron fuego sin darle oportunidad de escapar.

Dispararon al menos 29 veces. Diecinueve proyectiles impactaron en su cuerpo.

La víctima cayó sin vida en el lugar.

Tras la alerta, unidades policiales llegaron al sitio y acordonaron la escena. La División Homicidios inició el levantamiento de indicios, mientras equipos especializados de la FELCC se desplegaron para reconstruir el hecho.

En el lugar se recolectaron casquillos de bala, además del celular y el vehículo de la víctima. Las imágenes de cámaras de seguridad son ahora clave para dar con los responsables.

La autopsia confirmó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico, provocado por hemorragia interna y graves lesiones torácicas.

Pese a la magnitud del crimen, la familia no presentó una denuncia formal. La investigación fue abierta de oficio y se mantiene en reserva.

La Policía busca a los autores de este ataque directo y letal, que por su modalidad no descarta un ajuste de cuentas.

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