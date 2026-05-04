El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que ya fue identificada la persona que murió tras un ataque armado registrado en inmediaciones de un boliche ubicado sobre el canal Isuto, en la capital cruceña.

La víctima fue identificada como Yefersson Alexander Barreto Sánchez, de 36 años, de nacionalidad colombiana, quien según la autoridad tenía un proceso judicial pendiente desde 2014 por delitos vinculados a la Ley 1008, relacionada con sustancias controladas.

“Se tiene identificada a la persona fallecida (...) tenía un proceso que trata del año 2014, con acusación formal, y el Ministerio Público se encontraba a la espera de que un tribunal señale día, fecha y hora para su juicio oral”, explicó Mariaca.

De acuerdo con el informe preliminar del médico forense, Barreto recibió al menos cuatro impactos de bala. Dos de los proyectiles presentaban orificios de entrada y salida, mientras que uno atravesó órganos vitales como el pulmón y el corazón, provocando su muerte.

El hecho se registró la madrugada del sábado 2 de mayo. Tras el ataque, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de la Pampa de la Isla cerca de las 10:00, y posteriormente fue retirado alrededor de las 23:00 por familiares.

Según el reporte policial, los autores del crimen fueron dos hombres que se movilizaban en motocicleta y que lograron darse a la fuga utilizando rutas alternas. El comandante departamental, David Gómez, indicó que se maneja como principal hipótesis un ajuste de cuentas.

Durante el ataque, una bala perdida hirió a un transeúnte, quien fue evacuado a un centro de salud, donde permanece internado bajo observación médica.

En tanto, la madre del fallecido se presentó en la morgue para reclamar el cuerpo. De acuerdo con versiones recogidas en el lugar, la mujer habría manifestado desconocer las actividades ilícitas de su hijo.

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