Accidente del Hércules en El Alto: Fiscalía apunta a "falla humana"

La Fiscalía informó que el accidente aéreo ocurrido en febrero fue provocado por una falla humana, atribuida a una “mala decisión” durante la operación de la aeronave, según los primeros resultados de la investigación.

“Se ha determinado que ha existido una falla humana, una mala determinación, por eso es que se ha acusado por el delito de homicidio”, explicó la fiscal Sarina Guardia en entrevista.

En el marco del proceso, la autoridad confirmó que un juez dispuso la detención preventiva del piloto por cuatro meses, mientras que el copiloto recibió medidas sustitutivas.

“Se han encontrado suficientes elementos de convicción para determinar la autoría”, sostuvo la fiscal, al referirse a los indicios recolectados en la etapa inicial.

Investigación en curso y ampliación de responsabilidades

Guardia señaló que el caso continúa en etapa investigativa y que se solicitaron múltiples requerimientos fiscales para recabar información técnica y operativa relacionada con el hecho.

Entre las nuevas líneas de investigación se incluye a la torre de control y otras instituciones vinculadas a la operación del vuelo.

“Se va a ampliar la investigación y se va a solicitar más información a la torre de control y otras instancias”, indicó.

Asimismo, la fiscal confirmó que existe información en análisis sobre un presunto traslado de dinero, aunque aclaró que estos datos se mantienen en reserva.

Fiscalía rechaza haber actuado de forma anticipada

Consultada sobre cuestionamientos por la imputación antes de un informe final técnico, la fiscal rechazó que el Ministerio Público haya actuado de forma apresurada.

“De ninguna manera, la Fiscalía ha actuado transparentemente de acuerdo a las investigaciones que se han tenido”, aseguró.

Según explicó, la decisión se basó en informes y documentación previamente recabada, mientras continúan las pericias para esclarecer completamente lo ocurrido.

El caso sigue en desarrollo y se prevé que en las próximas semanas se conozcan nuevos avances, una vez que se consoliden los informes técnicos y se valoren todos los elementos acumulados en el cuaderno de investigación.

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