Manfred asegura solución progresiva a problema de la basura en Cochabamba; EMSA activa plan por emergencia

La ciudad de Cochabamba atraviesa una situación crítica por la acumulación de basura en mercados, calles y en el recinto ferial de la Fexco, tras el bloqueo instalado en el ingreso al relleno sanitario de K’ara K’ara por vecinos del Distrito 15. La medida de presión, vigente desde el 1 de mayo, ha impedido el normal ingreso de residuos sólidos y ha generado molestia en la población por los malos olores y riesgos sanitarios.

Ante esta situación, la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA) realiza operativos de emergencia para reducir la contaminación y los focos de infección.

Manfred anuncia transición hacia “industria de la basura”

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, afirmó que el municipio dejará el modelo de relleno sanitario para avanzar hacia la industrialización de los residuos, en coordinación con otras alcaldías. “Ya no puede haber botadero ni relleno sanitario. Tiene que haber industria. Vamos a comenzar la industrialización de la basura”, declaró la autoridad.

Explicó que el nuevo sistema contempla plantas de tratamiento en zonas como Cotapachi y Sacabamba, y permitirá transformar los residuos en actividad económica, con generación de empleo e ingresos para el municipio.

Reyes Villa indicó que el proceso de transición ya se encuentra en marcha y que el uso de K’ara K’ara será temporal hasta el 18 de mayo, fecha límite para el traslado progresivo hacia el nuevo sistema de disposición y tratamiento de residuos.

“Estamos empezando desde hoy la solución integral del problema de la basura”, aseguró.

Conflicto y tensión sanitaria

Mientras tanto, el bloqueo en K’ara K’ara se mantiene pese a una resolución del Tribunal Agroambiental que autorizó el ingreso excepcional de residuos de forma transitoria. La falta de un punto alternativo definitivo ha generado una crisis operativa en el sistema de aseo urbano.

La acumulación de basura en distintos puntos de la ciudad mantiene la preocupación de vecinos y autoridades, mientras se espera la implementación efectiva del nuevo modelo anunciado por la Alcaldía.



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