Velasco y Aguirre asumen como nuevas autoridades de Santa Cruz

Juan Pablo Velasco y Paola Aguirre fueron posesionados este lunes 4 de mayo como gobernador y vicegobernadora de Santa Cruz, en un acto protocolar realizado por la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) en el Centro de Educación Ambiental (CEA).

La presidenta de la ALD, María René Álvarez, fue la encargada de tomar juramento a ambas autoridades departamentales, dando inicio formal a la nueva gestión.

La primera en jurar fue Paola Aguirre, marcando un hecho histórico al convertirse en la primera mujer en asumir la Vicegobernación de Santa Cruz.

Posteriormente, Álvarez tomó juramento a Juan Pablo Velasco, quien asumió como gobernador del departamento.

Tras la posesión, Velasco recibió de manos de la presidenta de la ALD los símbolos departamentales: la banda de gobernador y el bastón de mando Andrés Ibáñez, en un acto que formaliza su investidura como máxima autoridad departamental.

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