Santa Cruz: Operativo "Halcón" deja tres aprehendidos, uno de ellos un menor armado

En el marco del operativo denominado “Halcón Contra el Crimen Organizado”, la Policía Boliviana aprehendió a tres personas, entre ellas un menor de 16 años que portaba un arma de fuego, durante un procedimiento ejecutado en la zona de la Pampa de la Isla, en Santa Cruz de la Sierra.

El hecho se registró en la plaza Ambaibos, donde vecinos alertaron sobre la presencia de sujetos en actitud sospechosa. Ante la denuncia, efectivos policiales se trasladaron al lugar y lograron la aprehensión inmediata de los tres individuos.

De acuerdo con el comandante de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, los sospechosos se encontraban consumiendo presuntamente sustancias controladas y en su poder se hallaron pipetas, una billetera y un revólver.

La autoridad policial informó que el arma fue encontrada en posesión del menor, quien habría manifestado que la sustrajo a un conocido y que la portaba con la intención de cometer un hecho delictivo. Este elemento será clave dentro de la investigación para determinar su procedencia.

Los aprehendidos fueron trasladados a dependencias policiales y posteriormente serán remitidos a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde el caso será puesto en conocimiento del Ministerio Público.

Asimismo, la Policía anunció que se realizará la verificación del entorno familiar del menor, en coordinación con la Defensoría de la Niñez, con el objetivo de establecer posibles vínculos con organizaciones delictivas, especialmente bandas juveniles que operan en la zona.

El operativo “Halcón Contra el Crimen Organizado” fue activado la noche del domingo con controles en distintos puntos de la Ciudad de los Anillos, como parte de una estrategia para reforzar la seguridad ciudadana y combatir delitos relacionados con el crimen organizado y hechos de sicariato registrados recientemente en la capital cruceña.

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