“A mi padre lo tuvieron que reconstruir”: liberan al acusado de atropellar y causar la muerte de un hombre en Santa Cruz

El dolor y la indignación marcan el velorio de Víctor Torrez, el hombre que perdió la vida tras ser atropellado el pasado sábado en la avenida Virgen de Luján, a la altura del sexto anillo. Mientras familiares y amigos le dan el último adiós, su familia exige justicia y cuestiona la decisión judicial que permitió que el conductor implicado enfrente el proceso en libertad.

De acuerdo con los reportes, el hecho ocurrió cuando la víctima intentaba cruzar la vía y fue embestida por una camioneta conducida presuntamente por una persona en estado de ebriedad y con exceso de velocidad. El impacto fue de tal magnitud que, según relataron sus hijas, el cuerpo fue arrastrado varios metros.

“Hoy va a ser el entierro de mi padre. Estamos exigiendo justicia, esto no se puede quedar así. ¿Cómo es posible que una persona en estado de ebriedad quede libre?”, expresó Guadalupe Torrez, hija de la víctima.

La familia cuestionó que la autoridad jurisdiccional haya otorgado medidas sustitutivas al conductor, pese a lo que consideran inconsistencias en los argumentos de la defensa. Según Guadalupe, el acusado presentó documentación desactualizada para justificar arraigo laboral y familiar.

“Primero dijo que era instructor de gimnasio, luego cambió su versión y presentó un documento del 2023. No entendemos cómo el juez le dio libertad con eso”, reclamó.

Las declaraciones más duras se dieron en medio del dolor por la pérdida. “A mi padre lo tuvieron que reconstruir. No puede ser tanta irresponsabilidad. Hay videos que muestran que el conductor estaba ebrio”, afirmó Lucero Torrez, otra de las hijas.

La familia no solo exige la revisión de la decisión judicial, sino también que el caso no quede en la impunidad. “Vamos a seguir hasta lo último. Mi padre no merecía esto”, señalaron.

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