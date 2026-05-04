“Se va reactivando la economía de Cochabamba y Bolivia”, destaca Manfred en visita a Red Uno en la Fexco

En la última noche de la Fexco 2026, el alcalde Manfred Reyes Villa visitó el stand de Red Uno de Bolivia, donde destacó el impacto económico generado por la feria y aseguró que este evento refleja la recuperación económica del país.

“Imagínate cómo se va reactivando la economía de nuestra querida Cochabamba y Bolivia”, manifestó la autoridad municipal durante un contacto con Notivisión Central.

Reyes Villa informó que la feria superó ampliamente las expectativas de asistencia. Según explicó, la meta inicial era alcanzar los 400 mil visitantes; sin embargo, hasta la noche de este domingo ya se registraban 452 mil personas.

Asimismo, recordó la evolución del movimiento económico de las anteriores versiones del evento. Señaló que la primera edición tras recuperar el recinto ferial generó 150 millones de dólares, la segunda 175 millones, la tercera 190 millones, y para este año la meta es superar los 200 millones de dólares.

“El éxito de la feria es el éxito de la reactivación económica de nuestra querida Bolivia”, sostuvo.

La autoridad también resaltó que los ingresos obtenidos por la feria son reinvertidos en infraestructura, mencionando la construcción del pabellón El Kanata, una nueva plaza de comidas de dos niveles, un auditorio que será entregado en junio y el desarrollo del Fexco Arena, espacio que recientemente reunió a 35 mil espectadores.

Finalmente, Reyes Villa subrayó la participación de emprendedores y empresarios nacionales, indicando que la feria no solo dinamiza la economía, sino que también genera empleo y oportunidades comerciales.

“Por primera vez han venido 12 países compradores a adquirir productos hechos en Bolivia. Eso significa que los expositores han vendido muy bien”, afirmó.

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