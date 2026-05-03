Un impactante hecho se registró en la provincia de Sichuan, donde un hombre logró salvarse de manera milagrosa luego de que un camión fuera de control se desplomara a escasos centímetros de su cuerpo.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran al peatón caminando con total normalidad por la vía pública, segundos antes de que el vehículo pesado pierda estabilidad y caiga violentamente muy cerca de él.

Lo que más ha llamado la atención es la reacción —o más bien la ausencia de ella— del hombre, quien mantenía un paso tranquilo y constante. Esa aparente lentitud terminó siendo determinante para evitar que el impacto lo alcanzara.

El hecho no dejó víctimas fatales, pero generó gran conmoción por la cercanía del peatón con el accidente, evidenciando lo impredecibles que pueden ser este tipo de situaciones.

El video ha sido ampliamente compartido como un ejemplo de cómo, en ocasiones, segundos y movimientos mínimos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

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