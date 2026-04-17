Vehículo choca contra un árbol y es abandonado tras el accidente en Santa Cruz

Un accidente de tránsito se registró en la zona del segundo anillo, entre las avenidas Piraí y Roca y Coronado, donde un vehículo de color blanco terminó con graves daños materiales tras colisionar contra un árbol.

Según testigos, el motorizado circulaba a alta velocidad cuando impactó de manera frontal, provocando que el vehículo quede prácticamente destruido en la parte delantera. Tras el hecho, los ocupantes abandonaron el lugar, dejando el automóvil siniestrado.

Efectivos de la Unidad Operativa de Tránsito se trasladaron hasta el sitio para retirar el vehículo e iniciar las investigaciones correspondientes que permitan identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del accidente.

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