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Camión se pasa en rojo y provoca choque con dos heridos en la doble día a La Guardia

Testigos denuncian que el camión no respetó el semáforo y provocó el violento impacto.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

21/04/2026 8:07

Producto del impacto, el conductor del automóvil resultó herido.
Santa Cruz, Bolivia

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Un accidente de tránsito se registró en el cuarto anillo de la doble vía a La Guardia, en Santa Cruz, donde un camión impactó contra un vehículo particular, dejando al menos dos personas heridas.

De acuerdo con el testimonio de testigos, el camión habría cruzado el semáforo en rojo, provocando el choque.

“La luz estaba en verde para nosotros, pero el camión se pasó en rojo y casi hace volcar al auto”, relató uno de los conductores que se encontraba detrás del vehículo impactado.

Producto del impacto, el conductor del automóvil resultó herido y presentaba sangrado, presuntamente por el golpe contra el vidrio. Asimismo, una mujer que viajaba en el mismo motorizado sufrió una lesión en la pierna y manifestaba fuertes dolores tras el accidente.

Personal de emergencia llegó al lugar minutos después para auxiliar a los afectados, quienes fueron trasladados en ambulancia a un centro médico. Testigos indicaron que, si bien el conductor del camión no aparentaba estar bajo influencia del alcohol, su accionar fue imprudente al no respetar la señalización.

Vecinos y conductores también cuestionaron la visibilidad en el sector, señalando que existen elementos que dificultan ver correctamente el semáforo.

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