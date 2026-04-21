Velasco y Aguirre encaran la transición y piden pausa administrativa: ¿cuál es el trasfondo?

El gobernador electo, Juan Pablo Velasco, anunció que su equipo ya puso en marcha el proceso de transición y que será la vicegobernadora electa, Paola Aguirre, quien encabece la comisión encargada de este trabajo.

Adelantó que en las próximas horas se realizará la entrega formal de una carta a la Gobernación para solicitar información y condiciones que permitan un traspaso ordenado.

“Conformamos la comisión de transición que Paola va a liderar. Mañana estaremos yendo a la Gobernación con el equipo para entregar la carta”, señaló.

Velasco explicó que en ese documento pedirán acceso a información clave y la aplicación de una pausa administrativa. “Estamos a 14 días de asumir y no queremos que se tomen decisiones que comprometan nuestra gestión”, afirmó.

En esa línea, advirtió sobre el contexto que enfrentará la nueva administración. “Será una gestión dura, marcada por una crisis institucional, económica y política”, sostuvo, al tiempo de pedir que el proceso se desarrolle “de manera rápida, eficiente y transparente”.

Por su parte, Paola Aguirre detalló los ejes de la solicitud que presentarán ante la administración saliente. Indicó que, en primer lugar, pedirán la acreditación del equipo técnico que acompañará esta etapa.

“Vamos a solicitar que se dé inicio a la transición y acreditar al grupo de asesores especializados en áreas sensibles como finanzas y salud”, explicó.

Asimismo, remarcó la importancia de frenar decisiones administrativas de último momento. “Hemos tomado conocimiento de contrataciones de personal cuando esta gestión está concluyendo, lo que puede entorpecer la planificación”, advirtió.

Finalmente, Aguirre indicó que también requerirán información detallada sobre la situación financiera de la Gobernación.

“Estamos pidiendo datos sobre la deuda flotante y la relación entre presupuesto y liquidez”, precisó, y expresó que esperan “la predisposición de la gestión saliente para garantizar transparencia a la población”.

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