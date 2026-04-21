¿Cómo imaginan Aguirre y Velasco a Santa Cruz en cinco años? Esto respondieron

En el programa Que No Me Pierda, las autoridades electas de Santa Cruz fueron consultadas sobre cómo imaginan al departamento en los próximos cinco años, una pregunta que abrió paso a visiones centradas tanto en el desarrollo como en la atención de necesidades básicas aún pendientes.

El gobernador electo, Juan Pablo Velasco, planteó una visión de futuro enfocada en mejorar la calidad de vida de la población, especialmente a través de la conectividad y el acceso a oportunidades.

“Sueño con que la gente viva mejor. Sueño con que un joven que vive en Warnes pueda venir a la universidad en 15 o 20 minutos en un tren y no dependa de tres o cuatro colectivos. Sueño con eso, sueño con que la gente viva mejor, que los padres puedan hacer lo que todos queremos: darle más a los hijos de lo que uno tuvo”, expresó.

Velasco apuntó a una Santa Cruz más integrada, donde el transporte deje de ser una limitante y facilite el desarrollo educativo y laboral de los jóvenes.

Por su parte, la vicegobernadora electa, Paola Aguirre, centró su proyección en la necesidad de cerrar brechas estructurales antes de hablar de una región ideal.

Advirtió que aún existen sectores sin acceso a servicios básicos como el agua potable, lo que hace inviable pensar en una Santa Cruz “utópica” sin resolver primero esas carencias.

“El deseo que tengo para Santa Cruz es que el joven que quiera trabajar, trabaje; que quienes acudan a un sistema público a hacerse atender, sean atendidos; que el productor que trabaja con sus manos, en la tierra fértil cruceña, tenga caminos y mercados donde colocar sus productos; que nuestros niños puedan acceder a una educación de calidad, independientemente del lugar donde vivan o de cuánto dinero tengan sus padres en el bolsillo”, afirmó.

Aguirre subrayó que, una vez atendidas estas necesidades esenciales, se podrá avanzar hacia una región más tecnológica e innovadora, aunque aclaró que ambos procesos pueden desarrollarse en paralelo.

“Desde allí podemos soñar con una Santa Cruz tecnológica e innovadora. Esto no significa que se dejará para después, vamos a trabajar en paralelo, pero primero se deben cumplir las necesidades de la gente. Mi proyección es que de aquí a cinco años sintamos satisfacción por el trabajo llevado adelante”, concluyó.

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