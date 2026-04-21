Paola Aguirre: “No hay manera de que la vicegobernadora sea una figura decorativa”

La vicegobernadora electa de Santa Cruz, Paola Aguirre, aseguró que la dupla que conforma con el gobernador electo Juan Pablo Velasco nació de un proceso planificado y de una coincidencia de visión que terminó consolidándose como la base del triunfo electoral.

Aguirre relató que conoció a Velasco en agosto del año pasado, cuando sostuvieron una conversación inicial tras la cual manifestó públicamente su apoyo a su candidatura. A partir de ese momento, comenzaron una serie de reuniones para preparar el desafío político que finalmente los llevó a la victoria.

“Nuestra candidatura obedeció a una planificación, a una decisión absolutamente consciente y responsable de lo que significaba presentarnos”, afirmó.

La autoridad electa destacó que uno de los factores clave fue la complementariedad y la apertura al liderazgo femenino. “Existió mucha sintonía y creo que eso ha sido la clave del éxito. He encontrado en Juan Pablo una mente absolutamente abierta al liderazgo femenino, y eso nos permitió conectar con el pueblo cruceño”, señaló.

En cuanto a la futura gestión, Aguirre reconoció que las diferencias dentro del equipo son naturales, pero enfatizó que deberán resolverse con responsabilidad. “Las discrepancias siempre van a existir, la clave está en saber enfocarlas y resolverlas pensando en lo mejor para Santa Cruz”, sostuvo.

Sobre el proceso de transición, indicó que ya solicitaron su inicio formal, además de la acreditación de un equipo técnico especializado en áreas sensibles como finanzas y salud. También manifestó su preocupación por decisiones administrativas de último momento en la actual gestión.

“Hemos pedido una pausa administrativa porque la contratación de personal en esta etapa puede entorpecer la planificación que queremos llevar adelante”, advirtió.

Aguirre informó además que solicitaron información clave sobre la situación financiera de la Gobernación, como la deuda flotante y la relación entre presupuesto y liquidez, con el objetivo de garantizar transparencia en el proceso.

La vicegobernadora electa fue enfática al afirmar que su rol no será decorativo.

“No hay manera de que la vicegobernación sea simbólica. Hemos asumido el compromiso de tomar decisiones conjuntas en beneficio de los cruceños”, aseguró, al tiempo de señalar que el trabajo requerirá un equipo preparado para atender áreas prioritarias como salud, caminos y servicios básicos.

También se refirió a la relación con el Gobierno central, indicando que será determinante para la gestión. Expresó su expectativa de que exista voluntad política para fortalecer a los gobiernos subnacionales y mejorar la coordinación institucional.

Finalmente, al proyectar el futuro del departamento, Aguirre planteó una visión realista. Señaló que la prioridad será garantizar acceso a servicios básicos, empleo, atención en salud y educación de calidad.

“No podemos hablar de una Santa Cruz utópica cuando aún hay gente sin acceso a agua potable”, afirmó. Añadió que, en paralelo, se trabajará en el desarrollo tecnológico e innovador, con el objetivo de que en cinco años la población perciba resultados concretos y sienta satisfacción por la gestión realizada.

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