“Ese dinero iba a llegar a La Paz”: Fiscalía confirma tres policías detenidos tras el hallazgo de encomienda millonaria

Tres efectivos policiales y un civil terminaron aprehendidos tras el hallazgo de una encomienda irregular con dinero en el aeropuerto Jorge Henrich de Trinidad. El fiscal departamental de Beni, Alexander Mendoza, confirmó de manera contundente el estado de las investigaciones informando: “Tenemos 3 efectivos policiales aprehendidos y también un civil que sería el piloto”.

Según la investigación estableció que un sargento entregó de forma anómala una caja en Santa Ana del Yacuma al piloto Sergio Rivero para trasladarla a Trinidad, donde fue recogida por el jefe de Umopar, César Antonio Saravia. Tras los controles de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), se descubrieron los primeros 350.000 bolivianos dentro del paquete sospechoso.

Los operativos se extendieron hasta la noche, logrando interceptar un vehículo en cuyo maletero se escondían 1.250.000 bolivianos, 121.500 dólares reales y 30.000 dólares falsos de 'Alasitas'. Al respecto, el fiscal Mendoza aclaró el destino final del botín al señalar que “ese dinero iba a llegar a La Paz” y que indagan a quién iba dirigido.

Situación de los implicados

La subteniente Nicole Romero, una de las investigadas, alegó que desconocía el contenido de la caja y que un capitán la contactó para recogerla. Las autoridades judiciales determinaron detención preventiva para tres de los policías.

"Estamos en disconformidad en relación a haberle otorgado medidas sustitutivas a la subteniente Nicole Romero", manifestó Mendoza tras advertir serias contradicciones en sus declaraciones.

Debido a esto, la Fiscalía formalizó el recurso de apelación y mantiene la expectativa de que se revoque dicha resolución judicial.

El fiscal descartó de momento que los fondos estuvieran dirigidos al comandante departamental, enfocando la búsqueda estrictamente en los cuatro identificados. Sin embargo, la autoridad judicial advirtió que no se descarta la existencia de otros involucrados a medida que avancen las pericias correspondientes.

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