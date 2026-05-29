Colegio médico pide cinco días de pausa humanitaria a bloqueadores

Se alertó que tres hospitales podrían quedarse sin oxígeno en horas, y solicitó cinco días de pausa humanitaria para garantizar el abastecimiento y atención de pacientes.

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, advirtió sobre la crítica situación del sistema de salud debido a los bloqueos en el departamento, que afectan el suministro de oxígeno, medicamentos y alimentos en los hospitales. Durante la entrevista, Larrea explicó que la situación ya es insostenible para médicos, pacientes y personal sanitario.

“Hoy estamos pidiendo una pausa humanitaria de cinco días para que puedan abastecerse tanto de comida, que lleguen los medicamentos y que tengamos oxígeno a los hospitales”, afirmó Larrea.

Hospitales en riesgo

El galeno señaló que, según información de los directores de los hospitales, algunos centros podrían quedarse sin oxígeno en los próximos días, incluyendo Hospital del Norte, Hospital de Clínicas y Hospital del Niño, mientras que el Hospital del Alto Sur solo cuenta con 25 tubos que durarán unas 24 horas.

Donantes de sangre

Además, Larrea indicó que los Hemocentro también están en situación crítica, con la cantidad de unidades de sangre disminuida debido a la reducción de donantes y la imposibilidad de realizar campañas de recolección por la falta de combustible y bloqueos.

“Si hoy hubiera un accidente grande en La Paz, no tendríamos cómo realmente ayudar a toda la población. El hemocentro tiene aproximadamente 300 paquetes de sangre para una semana y hoy solo cuenta con 150 unidades”, explicó.

Planes de contingencia

El presidente del Colegio Médico informó que se han implementado planes de contingencia, pero advirtió que los esfuerzos son insuficientes y que la situación podría empeorar si los bloqueos continúan. Larrea solicitó que los hospitales municipales que tienen oxígeno disponible lo compartan con otros centros para garantizar la atención mínima durante esta emergencia.

“Necesitamos que se abran las carreteras, que las cisternas puedan ir y volver con oxígeno, y que los pacientes que requieren hemodiálisis o tratamientos oncológicos puedan trasladarse a los hospitales para recibir su medicación y pruebas”, añadió.

Finalmente, Larrea hizo un llamado a los sectores movilizados a pacificar y permitir la entrega de insumos, recordando que la vida de cientos de pacientes está en riesgo.

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