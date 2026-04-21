“La gente quería una nueva opción”: Velasco analiza su victoria y proyecta ajustes en la Gobernación

El gobernador electo de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, aseguró que su gestión estará marcada por un liderazgo basado en el trabajo en equipo y el fortalecimiento de su entorno, destacando el rol de la vicegobernadora electa Paola Aguirre.

“Mi estilo de liderazgo es hacer que los otros brillen. Eso es lo que hemos hecho en las empresas que construimos y es lo que estamos haciendo con Pao, estamos al mismo nivel, trabajando juntos”, afirmó.

Velasco resaltó la capacidad y trayectoria de Aguirre, señalando que, pese a su limitada experiencia en cargos públicos, ha demostrado ser una mujer preparada y comprometida con el departamento. “Somos una dupla complementaria, no solo por el género, sino por nuestras profesiones y capacidades”, sostuvo.

Sobre los resultados electorales, el gobernador electo atribuyó el respaldo ciudadano a una campaña centrada en las necesidades concretas de la población.

“Hablamos de caminos, agua, alcantarillado, transporte e infraestructura. Fuimos directos, sinceros y no respondimos a las provocaciones. Esa mezcla de propuestas claras, humildad y renovación permitió conectar con casi 900 mil cruceños”, indicó.

En cuanto al proceso de transición, Velasco informó que ya se conformó una comisión que será liderada por Aguirre, la cual iniciará de inmediato el trabajo con la actual administración. Anunció que solicitarán una pausa administrativa para evitar decisiones que comprometan la futura gestión, considerando el contexto de crisis institucional, económica y política.

Asimismo, hizo un llamado a dejar de lado las diferencias políticas. “La causa mayor debe ser el beneficio de los cruceños”, afirmó, al enumerar problemáticas urgentes como la falta de empleo, combustible, infraestructura, transporte y acceso a agua potable, situación que —según dijo— afecta al 45% de las provincias.

Velasco también adelantó que su administración apostará por un equipo técnico, convocando a profesionales incluso del sector privado. Indicó que ya se tiene definido el 60% de las secretarías y que será necesario reducir personal debido a limitaciones presupuestarias, aunque garantizó la continuidad de los funcionarios eficientes.

En relación con el Gobierno central, expresó su disposición de trabajar de manera coordinada. “El gobernador tiene que trabajar con el presidente. Desde Santa Cruz necesitamos ejecutar nuestra visión de desarrollo”, afirmó.

Además, destacó el diálogo con el sector productivo, especialmente con la CAO, con quienes prevé construir una agenda conjunta que impulse el crecimiento económico del departamento.

Finalmente, Velasco compartió su visión de futuro, enfocada en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. “Sueño con que un joven pueda trasladarse en 15 o 20 minutos a la universidad en un tren, sin depender de varios transportes. Sueño con que las familias vivan mejor y puedan dar más a sus hijos”, concluyó.

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