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Uno decide

Velasco visitó el Centro de cómputo en el tramo final del escrutinio

La recta final de las elecciones subnacionales entra en su etapa conclusiva, mientras el Gobernador electo revisa los avances.

Ximena Rodriguez

20/04/2026 22:42

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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Juan Pablo Velasco se hizo presente en las instalaciones de Fexpocruz, en Santa Cruz, para monitorear de cerca el flujo de datos manejado por el ente electoral. Durante su estancia, la autoridad electa analizó las cifras preliminares junto al presidente del Tribunal Supremo Electoral, del Tribunal Departamental Electoral y vocales locales.

Recta final del conteo

Esta inspección técnica coincide con el procesamiento de los últimos documentos del sufragio correspondientes al balotaje departamental.

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