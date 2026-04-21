Velasco visitó el Centro de cómputo en el tramo final del escrutinio

Juan Pablo Velasco se hizo presente en las instalaciones de Fexpocruz, en Santa Cruz, para monitorear de cerca el flujo de datos manejado por el ente electoral. Durante su estancia, la autoridad electa analizó las cifras preliminares junto al presidente del Tribunal Supremo Electoral, del Tribunal Departamental Electoral y vocales locales.

Recta final del conteo

Esta inspección técnica coincide con el procesamiento de los últimos documentos del sufragio correspondientes al balotaje departamental.

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