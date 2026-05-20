Fatal accidente de tránsito en la zona del Cambódromo deja una persona fallecida

Una persona perdió la vida tras un aparatoso accidente de tránsito registrado en el octavo anillo, zona del Cambódromo, en la capital cruceña. Según testimonios, el conductor del vehículo abandonó el lugar luego del hecho, mientras que su acompañante quedó tendido sobre la vía pública.

“Se escuchó un ruido y, al salir, vi un coche completamente destrozado y una persona yéndose caminando que consiguió agarrar un taxi y otra persona tirada en el suelo. Llamamos inmediatamente a la ambulancia y al llegar nos dijeron que había fallecido”, relató un testigo.

De acuerdo con la información preliminar, en el motorizado se encontraban el conductor y su pasajero. Producto de la fuerza del choque, el acompañante salió expulsado del vehículo y perdió la vida en el lugar, mientras que el conductor presuntamente abandonó la escena tras abordar un taxi.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias del hecho y dar con el paradero del conductor involucrado.

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