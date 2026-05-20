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Cámaras captan atraco de cuatro delincuentes en moto a dos jóvenes

La Felcc analiza las imágenes para identificar a los criminales y determinar si participaron en otros hechos delincuenciales.

Ximena Rodriguez

19/05/2026 21:37

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Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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El barrio Braniff de la capital cruceña se convirtió en el escenario de un violento asalto cuando cuatro delincuentes a bordo de dos motocicletas interceptaron y despojaron agresivamente de sus pertenencias a dos jóvenes. Las impactantes imágenes, fueron remitidas a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para iniciar la búsqueda de los antisociales.

La indignación y el temor se han apoderado de los residentes de la zona, quienes denuncian que los patrullajes preventivos en el sector son prácticamente inexistentes. Al respecto, un vecino afectado manifestó: “Preocupa esto porque en cualquier momento aparecen; de vez en cuando pasa una patrulla”.

Autoridades tras la pista de los delincuentes

La Felcc ha iniciado formalmente una investigación bajo el delito de robo agravado en contra de presuntos autores, se conoce que se encuentran analizando los videos recolectados. Debido al 'modus operandi' empleado por esta banda, las autoridades policiales no descartan que los sospechosos estén implicados en otros hechos delictivos registrados recientemente en la ciudad.

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