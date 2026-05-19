Policía anuncia nuevo corredor humanitario para abastecer a La Paz en medio de bloqueos

La Policía Boliviana anunció la habilitación de un nuevo corredor humanitario para permitir el ingreso de alimentos, combustibles, oxígeno, insumos médicos y otros productos básicos al departamento de La Paz, afectado por bloqueos desde los primeros días de mayo.

El comandante general de la Policía, Mirko Sokol, informó este martes que el operativo se realizará en las próximas horas, en medio de los puntos de bloqueo que mantienen aislada a la sede de Gobierno.

“El corredor humanitario lo vamos a realizar en las próximas horas, pero vamos a anunciar a la población. Vamos a exhortar a la sociedad a que colabore con este corredor humanitario”, señaló Sokol.

Las ciudades de La Paz y El Alto enfrentan problemas de abastecimiento debido a los bloqueos en rutas troncales. Varias familias denunciaron el incremento en el precio de alimentos y la dificultad para acceder a productos de primera necesidad.

Ante esta situación, algunas personas comenzaron a enviar por avión pollos, verduras y hortalizas desde Cochabamba y Santa Cruz para ayudar a sus familiares que viven en la sede de Gobierno.

El pasado sábado, durante la madrugada, la Policía intervino varios puntos de bloqueo en el departamento de La Paz. Por aproximadamente seis horas, vehículos que permanecían varados pudieron retomar sus viajes; sin embargo, horas después, los sectores movilizados reinstalaron la medida de presión.

Desde el lunes también se reportaron nuevos puntos de bloqueo en otros departamentos, entre ellos Cochabamba, donde un grupo de personas interrumpió la ruta hacia el oriente y el sur del país.

Ante el panorama de incertidumbre y las amenazas de nuevos bloqueos, empresas de transporte interdepartamental determinaron suspender todas las salidas de buses como medida de precaución.

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