Constructores presentan denuncia contra Mario Argollo por movilizaciones

La Federación de Constructores de Santa Cruz presentó este martes una denuncia ante la Fiscalía contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, quien convocó movilizaciones en el país exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El abogado de los constructores cruceños, Ernesto Giralde, señaló que la denuncia fue presentada debido a los bloqueos y hechos violentos registrados durante las protestas.

“En estos momentos está convulsionando el país con sus bloqueos que se tornan en conducta delictiva, con bloqueos, alzamiento armado y asociación delictuosa, además que está instigando a delinquir”, afirmó Giralde.

Por su parte, el presidente de la Federación de Constructores, Alberto Eid, ratificó que el sector desconoce a Argollo como dirigente de la COB y aseguró que no respaldan el pedido de renuncia del mandatario.

“No apoyamos el golpe de Estado que está promoviendo. Estamos cansados de las amenazas sindicales y solicitamos que lo aprehendan a él y a todas las personas que lo están apoyando”, manifestó Eid.

La denuncia surge luego de que la Fiscalía General del Estado confirmara la existencia de una orden de aprehensión contra Mario Argollo por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, financiamiento al terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos.

Entretanto, la Policía informó este martes que se encuentra realizando operativos de búsqueda para ejecutar la orden de aprehensión emitida contra el dirigente sindical.

Mira la programación en Red Uno Play