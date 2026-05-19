Bloqueos persisten en rutas a los Yungas y viajeros recurren al transbordo

Los conflictos y medidas de presión continúan afectando las carreteras del departamento de La Paz. Este martes, la Terminal Minasa informó que persisten varios puntos de bloqueo en rutas estratégicas hacia los Yungas y el Norte paceño, generando nuevamente dificultades para el transporte y afectando a viajeros que buscan llegar a sus destinos.

Según el reporte oficial, los bloqueos se mantienen en sectores de Nor y Sud Yungas, situación que provocó la restricción parcial de salidas desde la terminal terrestre.

“Se han registrado bloqueos en el sector de Puente Villa, La Florida, El Castillo y como bien mencionaba en Puente de Armas. En ese entendido está parcializada las salidas desde nuestras instalaciones”, informó Violeta Rosso, Coordinadora General de la Terminal Minasa.

Entre los puntos afectados figuran Puente Villa, La Florida y El Castillo en Sud Yungas, además de Puente de Armas en Nor Yungas, rutas consideradas claves para la conexión con provincias paceñas.

La situación obligó a numerosos pasajeros a buscar alternativas para trasladarse, principalmente mediante transbordos o recorridos parciales.

“Sí dice que no hay paso, pero vamos a intentar llegar con transbordo; así es más seguro”, relató una de las personas afectadas por la interrupción de rutas.

La persistencia de los bloqueos ocurre pese a que el pasado fin de semana la Policía ejecutó operativos de desbloqueo en la carretera hacia los Yungas. Sin embargo, sectores movilizados reinstalaron posteriormente los puntos de presión.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada sobre el estado de las carreteras y tomar previsiones antes de emprender viajes, debido a que las rutas hacia Nor y Sud Yungas permanecen con restricciones y sin salidas regulares.



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