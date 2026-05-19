Productores esperan hasta cinco días para enviar carga aérea de Cochabamba a La Paz por bloqueos

El centro de carga de la empresa BoA en el aeropuerto Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann de Cochabamba colapsó por la alta demanda de envío de productos hacia La Paz, en medio de los bloqueos carreteros que impiden el transporte normal de mercancías.

El panorama en el lugar es de largas filas, aglomeración y espera prolongada. Desde tempranas horas, e incluso durante la noche, productores y comerciantes permanecen en el sitio con la intención de despachar frutas, flores y otros productos de primera necesidad. Muchos relatan que llevan varios días intentando obtener un espacio para el envío, mientras sus productos comienzan a deteriorarse por el paso del tiempo.

En ese contexto, la productora Maite Fuentes contó que lleva cinco días esperando para enviar flores a La Paz y explicó que la situación ha puesto en riesgo toda su producción, ya que los pétalos comienzan a marchitarse.

“Es el trabajo de seis meses, cinco días que las flores se marchita, toda la mercadería está en riesgo”, señaló, al advertir que varias familias dependen de esta actividad.

Fuentes también lamentó que los bloqueos hayan obligado a recurrir al transporte aéreo como única alternativa, lo que no siempre garantiza la conservación de los productos perecederos.

Limitaciones

Ante la alta demanda, personal de BoA informó que el servicio opera con restricciones debido al colapso del sistema de carga. Entre las limitaciones establecidas se dispone el envío de solo un paquete por persona, con un máximo de 25 kilos por pieza. Además, se recomendó paciencia a los usuarios, ya que la capacidad hacia La Paz se encuentra saturada y también debe atender otros destinos del país.

Las filas continúan en el aeropuerto, mientras productores y comerciantes buscan salvar su mercadería ante la imposibilidad de trasladarla por vía terrestre.

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