Contraloría auditará Recaudaciones, Recursos Humanos y caso Mutualista

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, informó que la Contraloría General del Estado se incorporará a las auditorías que la Alcaldía realiza al sistema de recaudaciones, a la Dirección de Recursos Humanos y al denominado caso Mutualista.

La autoridad señaló que los resultados de estos procesos serán dados a conocer una vez concluyan las investigaciones y advirtió que el daño económico ocasionado a la ciudad “no quedará impune”.

“En este trabajo de transparentar la gestión nos están apoyando con auditorías al sistema de recaudaciones perforado, pero también a Recursos Humanos y al caso Mutualista, a un sistema de defensa de perder para ganar, donde perdían todos los procesos, pero iban a medias con los que ganaban”, manifestó Saavedra.

Sobre la Dirección de Recursos Humanos, el alcalde denunció presuntas irregularidades en la contratación de personal y afirmó que la Alcaldía era utilizada como una “agencia de empleos”.

“Estaba abundada de fantasmas, bultos y duendes”, declaró en referencia a funcionarios que, según afirmó, percibían salarios sin cumplir funciones laborales.

Por su parte, el gerente departamental de la Contraloría, Glauco Montero, comprometió que los resultados de las auditorías serán entregados en un plazo no mayor a 60 días.

“Hoy la Contraloría inicia el proceso de auditoría al sistema de recaudaciones y a Recursos Humanos. Esperamos entregar los resultados en un plazo de 60 días, considerando que existe la total predisposición de entregarnos toda la documentación”, indicó Montero.

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