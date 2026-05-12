¡Adiós, tramitadores! Alcaldía alista sistema digital para la realización de trámites

El secretario municipal de Finanzas, Carlos Schlink, afirmó que en la gestión tributaria desaparecerán los tramitadores con la implementación de nuevas plataformas digitales que permitirán a la población realizar gestiones sin acudir a oficinas municipales.

La autoridad explicó que actualmente se trabaja en un proceso de simplificación administrativa que incluye reducción de requisitos, modernización y digitalización de servicios.

“Se está trabajando en el tema de simplificación de trámites, requisitos, digitalización, todo por muchos flancos para que a la población sea mucho más fácil poder obtener sus servicios, sus documentos y su respaldo”, sostuvo Schlink.

Asimismo, remarcó que los ciudadanos ya no necesitarán recurrir a intermediarios para concretar trámites municipales.

“No es necesario que la población recurra a un tramitador, porque sabemos que los tramitadores están en combinó a veces con funcionarios dentro de la Alcaldía”, afirmó.

Schlink señaló que muchas personas acudían a estos servicios por comodidad o falta de tiempo, aunque insistió en que esa práctica dejará de ser necesaria con los nuevos sistemas.

Finalmente, anunció que próximamente se habilitarán plataformas digitales que permitirán realizar procedimientos desde casa, evitando filas y contacto presencial.

“Dentro de poco tiempo vamos a tener plataformas digitales para que ni siquiera tengan que aparecer en oficina y hacerlo de manera digital”, manifestó.

La autoridad también cuestionó prácticas de anteriores administraciones y aseguró que se busca transparentar cada proceso municipal.

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