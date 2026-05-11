Mototaxistas serán veedores en pruebas de laboratorio a la gasolina de YPFB

Los mototaxistas del Plan 3000, en Santa Cruz, alcanzaron acuerdos con YPFB para avanzar en la atención de reclamos por presuntos daños ocasionados por combustible de mala calidad. El dirigente del sector, Ariel Muñoz, informó que se definieron fechas y mecanismos para continuar con el proceso de verificación y compensación.

Muñoz explicó que, tras las movilizaciones realizadas la pasada semana, se reactivó el pago de compensaciones pendientes correspondientes a carpetas presentadas en abril. Asimismo, señaló que se conformó una comisión con representantes del sector que participará como veedora en las pruebas de laboratorio de la gasolina.

“Hemos tenido una manifestación el martes. Producto de eso, han iniciado con las compensaciones que estaban pendientes de las carpetas de abril”, señaló.

Otro de los acuerdos alcanzados fue la reapertura del registro para nuevos afectados. “Se aprobó que se pueda habilitar nuevamente la inscripción de nuevas carpetas por nuevos daños que haya habido a consecuencia del mal combustible”, afirmó Muñoz.

El plazo para presentar documentación estará vigente hasta el 29 de mayo. En abril, según el dirigente, ya se reportaron al menos 125 afectados dentro de su federación.

Sobre el pedido de una segunda compensación para quienes repararon sus motocicletas más de una vez, Muñoz indicó que no prosperó. “El seguro dijo que era inviable esta situación, pero sí se ha ofrecido un pequeño bono complementario”, explicó.

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