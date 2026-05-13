Alcaldía ejecuta plan de bacheo en avenida Tres Pasos al Frente

El Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra inició trabajos de bacheo profundo en uno de los puntos más críticos de la ciudad, ubicado en la intersección del cuarto anillo y la avenida Tres Pasos al Frente, en el ingreso a la Villa Primero de Mayo.

Las labores se desarrollan durante la noche y forman parte de un plan para recuperar calles y avenidas que presentan deterioro. La intervención fue priorizada tras los constantes reclamos de transportistas y conductores que denunciaban dificultades para circular.

La zona presentaba baches de gran tamaño que afectaba el paso de micros de transporte público, como la línea 74, además de vehículos particulares que diariamente transitan por el sector.

Los trabajos consisten en el retiro de las losetas dañadas para dar paso a la colocación de pavimento flexible, con el objetivo de brindar una solución más duradera y mejorar la circulación vehicular.

Desde la Alcaldía señalaron que las obras continuarán durante toda la semana en horario nocturno, buscando reducir el impacto en el tráfico durante el día.

Asimismo, se recomendó a los conductores tomar previsiones y utilizar rutas alternativas mientras se ejecutan los trabajos. Actualmente, motocicletas, camionetas y otros motorizados ya circulan con normalidad por el sector intervenido.

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