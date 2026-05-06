Alcaldía acuerda pagar sueldo de marzo a profesionales en salud hasta el 20 de mayo

El secretario municipal de Desarrollo Humano y Salud, José Carlos Gutiérrez, confirmó que, tras la firma de un acuerdo, el saldo pendiente de los sueldos de marzo para los profesionales en salud se cancelará hasta el 20 de mayo.

Cabe recordar que, en los últimos meses, la ciudad se ha visto afectada por una serie de paros en los hospitales de primer y segundo nivel, los cuales se encuentran bajo la administración de la Alcaldía.

“Se ha llegado a un acuerdo con el Fesirmes en el cual el municipio se compromete a pagar el saldo de marzo hasta el 20 de mayo; el sueldo de abril, por su parte, quedará pendiente hasta diciembre”, declaró la autoridad.

Asimismo, informó que durante este periodo también se liquidarán las deudas con la Caja Nacional, los subsidios y la Gestora. Gutiérrez aseguró que el compromiso de la nueva administración es garantizar la puntualidad en los pagos futuros, estableciendo que cada mes trabajado se cancele de manera inmediata al finalizar el periodo.

Respecto a los trabajadores en salud, el secretario señaló que aún no se han concretado reuniones oficiales, aunque se espera iniciar el diálogo con este sector en los próximos días para evitar nuevas medidas de presión.

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