Violencia en el Trópico: Hallan a un hombre asesinado a tiros en la carretera a Santa Cruz

Un nuevo hecho de sangre conmociona al Trópico cochabambino. El cuerpo sin vida de un hombre, con visibles impactos de bala, fue hallado la jornada de este martes a un costado de la carretera principal que conecta Cochabamba con Santa Cruz, específicamente a la altura del municipio de Entre Ríos.

La intervención policial se activó tras una llamada de emergencia que alertaba sobre un presunto secuestro en curso en la zona. Sin embargo, al llegar al sector del puente Ichoa, los efectivos se encontraron con una escena de asesinato.

En el lugar, yacía el cuerpo de un joven de aproximadamente 28 años, tendido sobre el asfalto junto a una motocicleta. Según el reporte preliminar de los uniformados, la víctima presentaba al menos un impacto de proyectil de arma de fuego, lo que confirmó que se trató de una ejecución.

Testigos presenciales y los primeros indicios recolectados señalan que los autores del crimen emprendieron una veloz huida. Se conoce que los sospechosos se transportaban en un vehículo de color blanco, el cual se alejó del lugar con rumbo desconocido tras el ataque. "Se han activado de inmediato los planes de búsqueda y cierre de vías para dar con este motorizado blanco y sus ocupantes", indicaron fuentes policiales cercanas al caso.

Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) procedió con el levantamiento del cadáver y la recolección de evidencias en la escena. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima ni el móvil del crimen, aunque por las características del hallazgo no se descarta un ajuste de cuentas o una vendetta ligada a otros delitos.

El Trópico de Cochabamba permanece en alerta mientras la Policía intensifica los operativos en las rutas aledañas para capturar a los responsables de este violento asesinato que vuelve a poner en el foco la seguridad en la región.

Mira la programación en Red Uno Play