Bulo Bulo: Asesinan a un pastor evangélico tras presunto error de sicarios

Un mediodía de terror se vivió este viernes en la localidad de Bulo Bulo, cuando un pastor evangélico perdió la vida tras recibir un disparo de arma de fuego en pleno corazón del mercado central. El incidente ocurrió en medio de la actividad comercial habitual, generando pánico entre los presentes.

Según los informes preliminares, el hombre fue alcanzado por un proyectil, aparentemente disparado por una escopeta, que impactó directamente en su cráneo. Debido a la violencia del ataque, la víctima murió en el lugar antes de que pudiera recibir auxilio médico.

Hipótesis: Un posible "error de blanco"

Aunque las investigaciones están en su etapa inicial, los relatos recolectados en el sitio sugieren una teoría desgarradora: confusión de identidad.

Testigos presumen que antisociales intentaban disparar contra otra persona que circulaba por la zona. En medio de la confusión, el proyectil impactó en el pastor, quien no tendría relación alguna con los agresores.

Efectivos policiales se desplazaron hasta el mercado para realizar el levantamiento legal del cadáver e iniciar el peritaje correspondiente. El caso se mantiene bajo investigación activa para identificar a los autores y determinar si, efectivamente, se trató de una víctima colateral de un ajuste de cuentas fallido.

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