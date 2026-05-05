Santa Cruz: mototaxistas protestan en YPFB y exigen resarcimientos

Un grupo de mototaxistas llegó la mañana de este martes hasta las oficinas de YPFB, en el tercer anillo externo de la capital cruceña, para exigir respuestas sobre la calidad del combustible y el resarcimiento económico pendiente para varios miembros.

El representante del grupo movilizado, Ariel Muñoz, indicó que la protesta surge por la falta de respuesta a solicitudes realizadas anteriormente. Señaló que existen mototaxistas que presentaron documentación en febrero y hasta la fecha no recibieron ningún pago.

“Tenemos colegas que ingresaron su carpeta en febrero y hasta la fecha no se les hizo el respectivo resarcimiento”, declaró Muñoz, afirmando que las bases se encuentran molestas y que ya no pueden contener el descontento del sector.

Reveló que, un representante de YPFB se habría comunicado con ellos para anunciar una posible mesa de diálogo. Sin embargo, pidieron que la convocatoria sea formal y por escrito.

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