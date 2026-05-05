Desde las primeras horas de este martes, Cochabamba vive una jornada compleja debido al paro de 24 horas con bloqueo de vías que cumple el sector del transporte, una medida que no solo impacta el tránsito vehicular, sino que golpea directamente a miles de usuarios.

La protesta, convocada por la Confederación de Choferes de Bolivia, exige mejoras en la calidad del combustible y compensaciones por los daños ocasionados por su uso. Sin embargo, en las calles, el efecto más visible recae sobre la población: pasajeros que no pueden llegar a sus destinos, rutas interrumpidas y largas caminatas para sortear los puntos de bloqueo.

Las principales avenidas de la ciudad, como Heroínas, Oquendo, Melchor Pérez, Blanco Galindo y la Petrolera, amanecieron cerradas en distintos tramos, además de la calle Colombia. Esto ha generado congestión en vías alternas y ha obligado a muchos ciudadanos a modificar sus rutas habituales.

Uno de los sectores más afectados es el transporte interdepartamental. Las salidas desde la terminal de buses hacia occidente, oriente y sur del país fueron suspendidas, dejando a decenas de pasajeros varados y a la espera de una posible reanudación del servicio.

En el transporte urbano, la situación no es diferente. Usuarios reportan dificultades para encontrar vehículos, incremento en los tiempos de traslado y la necesidad de caminar largas distancias para llegar a sus trabajos, centros educativos o citas médicas.

De acuerdo con el cronograma del sector, más de 60 puntos de bloqueo fueron instalados en distintas zonas de la ciudad, incluyendo el centro, norte, sur, oeste y el eje hacia Sacaba, lo que prácticamente fragmenta la circulación en Cochabamba.

Zonas más afectadas

Centro: múltiples intersecciones clave como la avenida Ayacucho, Heroínas y Oquendo permanecen bloqueadas.

Norte: sectores como Cala Cala, América y Circunvalación presentan cortes que dificultan el tránsito hacia Tiquipaya.

Sur: la avenida Petrolera y accesos a la zona sur registran bloqueos constantes.

Oeste: la Blanco Galindo, una de las rutas más importantes, presenta varios puntos cerrados.

Este / Sacaba: el túnel del Abra y accesos hacia Sacaba también están afectados.

Situación en el país

La medida también tiene repercusiones en otras regiones:

Tarija: bloqueo en el puente San Martín.

Santa Cruz: transporte opera con normalidad.

La Paz y El Alto: cortes en Miraflores, zona Sur y puntos estratégicos como la Ceja.

Recomendaciones para la población

Ante este panorama, se recomienda a la ciudadanía:

Planificar rutas alternativas

Salir con mayor anticipación

Evitar desplazamientos innecesarios

Mantenerse informado sobre el estado de las vías

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