Mamen Saavedra inicia gestión con su primer gabinete

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Mamen Saavedra, sostiene su primer gabinete en las oficinas de Parques y Jardines, donde junto a su equipo comenzó a delinear el trabajo que encararán con el objetivo de “cambiarle la cara” a la ciudad.

La reunión marca el inicio de la coordinación operativa de su gestión, con énfasis en áreas clave de intervención municipal.

En ese marco, el burgomaestre anunció que una de sus primeras medidas será la emisión de un decreto de austeridad, orientado a optimizar el uso de los recursos económicos de la Alcaldía.

Se tiene previsto que a las 10:30, el alcalde firme el decreto municipal que de inicio al proceso de austeridad y gasto eficiente en el Gobierno Municipal.

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