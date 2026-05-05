Educación dispone clases virtuales en La Paz y El Alto por paro de choferes

Ante el paro de 24 horas del transporte y los bloqueos registrados en distintos puntos, la Dirección Departamental de Educación de La Paz instruyó que las unidades educativas de La Paz y El Alto adopten la modalidad a distancia durante esta jornada.

La disposición fue emitida mediante un comunicado del Ministerio de Educación, que instruye a directores distritales y de unidades educativas asumir medidas según el contexto de cada zona, priorizando la seguridad de los estudiantes.

Seis distritos alcanzados por la medida

El director departamental de Educación, Basilio Pérez, explicó que la decisión responde al impacto del paro en la movilidad.

“Se ha sugerido que las actividades se desarrollen en modalidad a distancia, considerando que el paro ha sido contundente”, afirmó.

La medida alcanza a los siguientes distritos:

El Alto 1, 2 y 3

La Paz 1, 2 y 3

Incluye educación regular, alternativa y especial, en turnos de mañana, tarde y noche.

Flexibilidad según condiciones

Las unidades educativas podrán aplicar distintas estrategias, como:

Clases virtuales

Uso de mensajería

Ajustes según conectividad

Asimismo, cada establecimiento deberá presentar un informe hasta las 10:00 sobre la modalidad adoptada.

No se descarta que en algunas zonas se mantengan clases presenciales si las condiciones lo permiten.

Evaluación de nuevas medidas

La autoridad indicó que la situación será evaluada al finalizar la jornada para definir si la medida se mantiene en caso de que continúen los conflictos.

“Vamos a reunirnos para analizar si corresponde dar continuidad a esta modalidad”, señaló.

Recomendación a padres de familia

Se recomendó a los padres organizar a sus hijos en casa y mantenerse atentos a las indicaciones de cada unidad educativa. La medida busca evitar riesgos para la comunidad educativa en una jornada marcada por restricciones en el transporte.

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