Cochabamba: Educación instruye tolerancia y flexibilidad por paro del transporte

Ante el paro movilizado y los bloqueos instalados por el sector del transporte, la Dirección Departamental de Educación (DDE) de Cochabamba dispuso tolerancia y flexibilidad en los horarios de ingreso para estudiantes, maestras y maestros que tengan dificultades de traslado.

El director departamental de Educación, Edgar Veizaga, instruyó a las direcciones distritales asumir medidas inmediatas de acuerdo con la situación de cada región, especialmente en las zonas con mayor afectación por los bloqueos.

Mediante un comunicado oficial, la DDE informó que los 43 distritos educativos deberán aplicar tolerancia en el ingreso y flexibilidad horaria para garantizar la seguridad y continuidad educativa.

Asimismo, se autorizó la modalidad a distancia para las unidades educativas ubicadas en zonas de alta conflictividad o con bloqueos, mientras que las clases presenciales continuarán con normalidad en sectores donde la medida de presión no tenga incidencia.

La disposición pone especial atención en regiones de alto tránsito como Cochabamba 1, Cochabamba 2, Sacaba, Valle Bajo y Valle Alto.

La Dirección Departamental de Educación también pidió a madres y padres de familia mantenerse atentos a los comunicados oficiales de cada unidad educativa para tomar previsiones y resguardar la seguridad de los estudiantes.



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