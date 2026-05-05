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Educación

Atención: En este departamento pasarán clases virtuales por el paro de transporte

Se habilitará modalidad de atención educativa a distancia para garantizar la continuidad de las actividades escolares.

Juan Marcelo Gonzáles

04/05/2026 21:32

Foto: Estudiante en clases virtuales
La Paz

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La Dirección Departamental de Educación de La Paz, a través de la Subdirección de Educación Regular y la Subdirección de Educación Alternativa y Especial, ha emitido un comunicado oficial sobre las medidas a seguir ante el anuncio de paro indefinido por parte del sector del autotransporte, el cual podría afectar el normal desarrollo de las actividades educativas en la ciudad y sus alrededores.

Resguardar la seguridad

El comunicado informa que, en vista de la situación, las Direcciones Distritales de Educación y los centros educativos deberán asumir las medidas administrativas correspondientes, tales como la implementación de la modificación en la modalidad de atención educativa a distancia, con el objetivo de asegurar la seguridad y el bienestar de los estudiantes, y al mismo tiempo, garantizar el adecuado desarrollo de las actividades educativas.

La Dirección Departamental de Educación ha solicitado a los responsables de las unidades educativas y centros de educación alternativos y especiales de los distritos educativos El Alto 1, El Alto 2, El Alto 3, La Paz 1, La Paz 2 y La Paz 3, que adopten las acciones necesarias según las realidades específicas de cada distrito y de acuerdo con la normativa vigente.

Realizar reporte

Asimismo, la institución anunció que se realizará un seguimiento continuo de la situación, considerando la evolución de los bloqueos y el impacto en las actividades educativas. Las Direcciones Distritales deberán remitir un reporte de las acciones asumidas mediante el código QR adjunto en el comunicado para su seguimiento.

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