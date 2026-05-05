Atención: En este departamento pasarán clases virtuales por el paro de transporte

La Dirección Departamental de Educación de La Paz, a través de la Subdirección de Educación Regular y la Subdirección de Educación Alternativa y Especial, ha emitido un comunicado oficial sobre las medidas a seguir ante el anuncio de paro indefinido por parte del sector del autotransporte, el cual podría afectar el normal desarrollo de las actividades educativas en la ciudad y sus alrededores.

Resguardar la seguridad

El comunicado informa que, en vista de la situación, las Direcciones Distritales de Educación y los centros educativos deberán asumir las medidas administrativas correspondientes, tales como la implementación de la modificación en la modalidad de atención educativa a distancia, con el objetivo de asegurar la seguridad y el bienestar de los estudiantes, y al mismo tiempo, garantizar el adecuado desarrollo de las actividades educativas.

La Dirección Departamental de Educación ha solicitado a los responsables de las unidades educativas y centros de educación alternativos y especiales de los distritos educativos El Alto 1, El Alto 2, El Alto 3, La Paz 1, La Paz 2 y La Paz 3, que adopten las acciones necesarias según las realidades específicas de cada distrito y de acuerdo con la normativa vigente.

Realizar reporte

Asimismo, la institución anunció que se realizará un seguimiento continuo de la situación, considerando la evolución de los bloqueos y el impacto en las actividades educativas. Las Direcciones Distritales deberán remitir un reporte de las acciones asumidas mediante el código QR adjunto en el comunicado para su seguimiento.

Mira la programación en Red Uno Play