¡Atención, maestros!: esto dice el Gobierno sobre el Bono de Zona Rural

El Bono de Zona, destinado al magisterio rural, continuará vigente, mientras se revisan irregularidades en su asignación durante la anterior gestión. El Ministerio de Educación asegura que las sanciones se aplicarán solo a los responsables, sin afectar a los maestros beneficiarios.

El Ministerio de Educación ha confirmado la vigencia y permanencia del Bono de Zona, un beneficio social crucial para los docentes rurales. En un comunicado oficial, la cartera de Estado destacó que este bono es una "conquista social del magisterio rural, comprometida con el derecho a la educación de nuestra niñez y juventud". De este modo, el Gobierno asegura que el bono continuará beneficiando a los maestros de zonas alejadas, inhóspitas o de difícil acceso.

Irregularidades en la asignación

El Ministerio informó que durante las gestiones 2024 y 2025 se habrían otorgado alrededor de 2.000 bonos sin cumplir con los procedimientos ni los requisitos establecidos en la normativa vigente. Ante esto, el Ministerio de Educación anunció que se realizará una auditoría para corregir las irregularidades y aplicar sanciones solo a las exautoridades y exdirigentes responsables, sin perjudicar a los maestros que recibieron el beneficio.

Compromiso con la legalidad

"Los casos de Bono de Zona, que fueron otorgados por exautoridades del Ministerio de Educación, con la aprobación de la exdirigencia del magisterio rural en contravención de las disposiciones legales, y que actualmente son auditados, contemplarán sanciones a las exautoridades y exdirigentes responsables, no a los maestros", aclara el documento oficial.

Normativa y regularización

El Ministerio recordó que la Resolución Ministerial 0393/2024 establece que el bono es destinado a docentes que trabajen en unidades educativas ubicadas a más de 10 kilómetros de la dirección distrital o del gobierno municipal, además de estar en zonas de difícil acceso. En cuanto a los casos que cumplieron con los requisitos legales pero presentan observaciones administrativas, el Ministerio aseguró que serán regularizados por las instancias distritales correspondientes.

Acciones contra el tráfico de influencias

La cartera de Estado reafirmó su compromiso de implementar acciones para eliminar prácticas de presunto tráfico con la educación, defendiendo el derecho fundamental de los estudiantes y maestros.

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