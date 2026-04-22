“Hay dos grupos luchando por el poder”: Ministra de Educación atribuye protestas a división interna del magisterio

Beatriz García afirmó que los disturbios registrados en puertas del Ministerio responden a disputas internas por dirigencia y denuncias por falta de rendición de cuentas. Ratificó apertura al diálogo y anunció la creación de 4.000 ítems.

Momentos de tensión se vivieron en puertas del Ministerio de Educación en La Paz, donde se reportó una gasificación durante movilizaciones protagonizadas por sectores del magisterio.

En contacto con medios, la ministra de Educación, Beatriz García, explicó las causas del conflicto.

La autoridad señaló que las protestas responden a una división interna dentro del magisterio rural.

“El grupo que se encontraba frente al Ministerio corresponde al magisterio rural (…) hay dos grupos que están luchando por el poder y han involucrado al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Educación, lo cual no corresponde”, afirmó.

Denuncias por 14 millones de bolivianos

García indicó que uno de los puntos centrales del conflicto es la falta de rendición de cuentas por parte de exdirigentes.

“Hay ex dirigentes que quieren quedarse en el poder, pero no han hecho la rendición de cuentas de 14 millones de bolivianos”, sostuvo.

Además, mencionó que existen denuncias sobre presuntas irregularidades en las elecciones realizadas en diciembre.

Proceso interno y nuevas elecciones

La ministra evitó pronunciarse sobre la legalidad de los grupos en disputa y aseguró que se trata de un tema interno del sector.

“No puedo decir cuál es legal o no legal (…) es un problema que ellos deben resolver internamente”, aclaró.

Asimismo, indicó que uno de los grupos se encuentra reunido en Viacha, donde prevén realizar nuevas elecciones.

Pliego petitorio y diálogo

Respecto a las demandas del magisterio urbano y rural, la autoridad señaló que el Gobierno ya respondió a los pliegos petitorios presentados.

“Todos los años presentan el pliego petitorio (…) y nosotros ya hemos respondido”, indicó.

Además, aseguró que desde el inicio de su gestión se mantiene un proceso de diálogo con los sectores.

Anuncian creación de 4.000 ítems

Como parte de las medidas, la ministra destacó la creación de nuevos cargos en el sistema educativo.

“Este año se van a crear 4.000 ítems nuevos (…) en los últimos 20 años el promedio ha sido de 2.000 por año”, precisó.

Gobierno descarta responsabilidad directa

Finalmente, García reiteró que las movilizaciones en puertas del Ministerio no responden a decisiones gubernamentales, sino a conflictos internos del magisterio rural.

“Es un problema interno que lo deben resolver entre dos grupos que están luchando por el poder”, concluyó.

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