Magisterio analiza respuesta al magisterio y advierte con movilizaciones desde el lunes

Los representantes de las 31 federaciones departamentales y regionales discutieron la propuesta presentada por la ministra de Educación, Beatriz García. Según los dirigentes, la respuesta del Ministerio de Educación no cumple con las expectativas del sector educativo.

El representante del magisterio urbano destacó que, a pesar de las negociaciones, el Ministerio cerró la posibilidad de un incremento salarial, y ofreció solo 4,000 ítems, los cuales fueron catalogados como productos de reordenamiento y optimización, lo que no satisface las necesidades del sector.

“No nos han dado una respuesta favorable a nuestro pliego petitorio. El incremento salarial no ha sido contemplado, y los ítems que se ofrecen son productos de reordenamiento, no una solución real para los docentes", expresó uno de los dirigentes.

Marcha nacional desde Calamarca

En respuesta a la falta de acuerdo, el magisterio urbano ha ratificado una marcha nacional que partirá el lunes desde el distrito de Calamarca y llegará a la sede de gobierno. La movilización culminará el 1 de mayo en un cabildo nacional encabezado por la Central Obrera Boliviana (COB) y otras organizaciones aglutinadas en el ente matriz.

"Miles de maestros participarán en esta marcha, que es una muestra clara de nuestro descontento con la respuesta del gobierno", afirmó el dirigente del magisterio. La marcha tiene como objetivo presionar al gobierno para que atienda las demandas del sector educativo y ofrezca respuestas más concretas.

Expectativa de una solución

Aunque la ministra de Educación ha insistido en que las respuestas dadas al magisterio son lo mejor que se puede ofrecer, la marcha y el rechazo continuo a las propuestas siguen marcando la tónica del conflicto entre el gobierno y el magisterio urbano.

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