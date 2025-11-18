Ministra de Educación resalta diálogo con magisterio y anuncia plan de trabajo inmediato

La ministra de Educación, Beatriz García, junto a sus viceministros, sostuvieron una reunión con dirigentes nacionales de los maestros urbanos y rurales de Bolivia, con quienes abordaron la problemática que afecta al sector.

Según la ministra este encuentro sirvió para identificar las principales preocupaciones y demandas del magisterio. Calificó la situación educativa actual como comparable a un “paciente en cuidados intensivos”, afectada por burocracia excesiva, corrupción y administración deficiente con deudas heredadas.

Durante las reuniones, la autoridad enfatizó que el objetivo es establecer soluciones coordinadas que permitan al sistema educativo superar la crisis.

“Ha habido un diálogo constructivo, hemos escuchado las preocupaciones, demandas y expectativas del magisterio, y lo bueno es que hemos coincidido; nos preocupan las mismas cosas”, manifestó García al finalizar los encuentros.

La titular de Educación destacó el diálogo entre el Gobierno y los maestros y dijo que será clave para implementar las medidas, priorizando la eficiencia, la transparencia y la mejora de los procesos educativos en el país.

Se prevé que la agenda de trabajo acordada se efectuará durante tres semanas, las mesas de trabajo empezarán a realizar su labor a partir de este martes 18 de noviembre.

Por su parte, dirigentes del magisterio, destacaron la importancia de participar activamente en la elaboración de la agenda de trabajo con el Ministerio de Educación, enfatizando que sus demandas incluyen la resolución de problemas salariales, la mejora de las condiciones laborales y la actualización del plan curricular, entre otros.

