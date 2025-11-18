¡Atención! Este martes vence el plazo para tramitar el certificado de impedimento de sufragio

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Yajaira San Martín, recordó a la ciudadanía que este martes 18 de noviembre vence el plazo para tramitar el certificado de impedimento dirigido a quienes no pudieron sufragar en el balotaje realizado el pasado 19 de octubre en las elecciones generales.

“El día de mañana se cumple el último día para que los ciudadanos que, por diversas razones, no lograron ejercer su voto puedan tramitar su certificado de exención”, señaló San Martín.

Este documento permite justificar ante distintas instancias, incluidas entidades bancarias, la ausencia en la votación. “El certificado de exención le permite realizar cualquier actividad para la cual se requiera presentar este justificativo”, explicó la autoridad electoral.

San Martín enfatizó que, una vez vencido el plazo, no se podrán emitir más certificados de exención. Los interesados pueden tramitar este documento en las oficinas de los tribunales electorales departamentales.

Mira la programación en Red Uno Play