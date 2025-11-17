Vicepresidente presenta proyecto de ley para eliminar la renta vitalicia de expresidentes y exvicepresidentes

El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, entregó este lunes a la bancada del PDC en la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley destinado a eliminar la renta vitalicia que actualmente reciben expresidentes y exvicepresidentes del país, una de las propuestas centrales de su campaña electoral.

El objetivo de la iniciativa es suprimir un privilegio histórico que considera injustificado en el contexto económico actual, dado que implica un gasto significativo para el Tesoro General de la Nación.

“Esa promesa fue eliminar la renta vitalicia tanto de los expresidentes como de los exvicepresidentes que para nosotros fue y es un privilegio que no tiene justificación y que durante muchos años ha significado un gasto para el Estado. Nuestro compromiso es claro y redirigir esos recursos a quienes más lo necesitan”, dijo Lara.

Un beneficio que alcanza más de Bs 2,4 millones al año.

En la actualidad, cinco ex presidentes y dos ex vicepresidentes perciben una renta mensual equivalente a diez salarios mínimos, lo que representa aproximadamente Bs 27.500 por beneficiario. En conjunto, este desembolso supera los Bs 2,4 millones anuales.

El salario mínimo vigente es de Bs 2.750, por lo que cada ex autoridad recibe un monto diez veces superior, garantizado de por vida.

