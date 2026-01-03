Embajada de Bolivia en Venezuela habilita números de atención para residentes bolivianos

En un comunicado oficial a través de cancillería de Bolivia habilitó números de contacto para los residentes bolivianos en Venezuela.
03/01/2026 16:02
En un comunicado oficial a través de la cancillería, Bolivia habilitó números de contacto para los residentes bolivianos en Venezuela, con el objetivo de garantizar la protección, atención y asistencia por parte de la embajada de Bolivia en Venezuela.
Teléfono y WhatsApp: +58 412 389 8300
Teléfono: +58 412 205 0512
El comunicado recomienda a los residentes bolivianos en Venezuela extremar las medidas de precaución y mantener un contacto permanente con la Embajada de Bolivia ante cualquier eventualidad; además, aclaró que los números de teléfonos estarán habilitados durante las 24 horas del día.
La Cancillería recordó que los comunicados oficiales serán publicados en las cuentas oficiales de:
Facebook: Embajada de Bolivia en Venezuela (https://www.facebook.com/EmbaBoliviaVenezuela/?ref=embed_page#)
Instagram: @embaboliviavenezuela (https://www.instagram.com/embaboliviavenezuela/)
Esta acción fue comunicada luego de la intervención realizada por Estados Unidos a este país, que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su posterior traslado a Nueva York para ser juzgado por los delitos de:
