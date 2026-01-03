TEMAS DE HOY:
accidente vehicular Franklin Flores Hombre mató a su madre y hermano

Embajada de Bolivia en Venezuela habilita números de atención para residentes bolivianos

En un comunicado oficial a través de cancillería de Bolivia habilitó números de contacto para los residentes bolivianos en Venezuela.

Juan Marcelo Gonzáles

03/01/2026 16:02

La Paz

En un comunicado oficial a través de la cancillería, Bolivia habilitó números de contacto para los residentes bolivianos en Venezuela, con el objetivo de garantizar la protección, atención y asistencia por parte de la embajada de Bolivia en Venezuela.

  • Teléfono y WhatsApp: +58 412 389 8300

  • Teléfono: +58 412 205 0512

El comunicado recomienda a los residentes bolivianos en Venezuela extremar las medidas de precaución y mantener un contacto permanente con la Embajada de Bolivia ante cualquier eventualidad; además, aclaró que los números de teléfonos estarán habilitados durante las 24 horas del día. 

La Cancillería recordó que los comunicados oficiales serán publicados en las cuentas oficiales de:

Facebook: Embajada de Bolivia en Venezuela (https://www.facebook.com/EmbaBoliviaVenezuela/?ref=embed_page#)

Instagram: @embaboliviavenezuela (https://www.instagram.com/embaboliviavenezuela/)

Esta acción fue comunicada luego de la intervención realizada por Estados Unidos a este país, que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su posterior traslado a Nueva York para ser juzgado por los delitos de: 

 

  1. Conspiración narcoterrorista.
  2. Conspiración para importar cocaína.
  3. Posesión de ametralladoras.
  4. Dispositivos destructivos-
  5. Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

 

