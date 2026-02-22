Elegancia y ritmo marcaron la pasarela de gala del Reina Hispanoamericana

La noche del Reina Hispanoamericana en Santa Cruz tuvo un momento lleno de glamour y ritmo durante la pasarela de trajes de gala, que se llevó a cabo junto a una presentación musical especial a cargo de la saliente reina hispanoamericana.

La gala, que continúa en vivo por las pantallas de la Red Uno, mostró una mezcla de estilo, elegancia y mucha energía.

Las 28 participantes desfilaron con vestidos que realzaron su figura, apostando por colores neutros como beige y plateado con abundante pedrería que brilló bajo las luces del escenario.

La mayoría optó por un estilo sobrio pero sofisticado, acompañando sus looks con la cabellera suelta, lo que añadió un toque fresco y moderno a la pasarela.

Sin embargo, fue imposible no voltear a ver a la Miss Venezuela, quien se atrevió con un vestido rojo entallado al cuerpo, destacándose entre el resto por su audaz elección de color y silueta. Fue, sin duda, uno de los momentos más comentados de la noche.

Antes de la pasarela, la audiencia también disfrutó de una presentación musical por parte de la reina saliente, que puso ritmo y entusiasmo al ambiente, marcando el inicio del segmento de gala con alegría y estilo.

La cobertura en vivo por Red Uno y las redes sociales sigue mostrando cada detalle del certamen, desde los trajes de gala hasta los momentos previos a la coronación de la nueva soberana del Reina Hispanoamericana 2026.

