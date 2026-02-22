TEMAS DE HOY:
Caso Yuvinka Infanticidio Intento de secuestro

27ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¡Brillo total! Las candidatas al Reina Hispanoamericana deslumbraron en traje de baño

Las 28 candidatas del Reina Hispanoamericana 2026 deslumbraron con trajes de baño dorados y actitud en la pasarela. La gala sigue en vivo por Red Uno y redes sociales.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

21/02/2026 21:49

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La noche del Reina Hispanoamericana 2026 en Santa Cruz siguió subiendo la temperatura con la pasarela de trajes de baño. Las 28 candidatas se robaron todas las miradas luciendo trajes de dos piezas en color dorado, mostrando su figura, carisma y seguridad en cada paso.

El desfile fue pura elegancia y confianza. Cada participante caminó con actitud y estilo, demostrando que no solo se trata de belleza, sino también de cómo se proyectan frente al público y las cámaras. 

Pero la gala no se quedó solo en la pasarela: las candidatas también realizaron una presentación de baile, contagiando ritmo y alegría al público y demostrando que el talento va mucho más allá de la pasarela.

La gala sigue en vivo por redes sociales y en señal abierta de Red Uno, para que nadie se pierda ningún detalle: desde los trajes de baño hasta los momentos previos a la coronación de la nueva soberana.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Reina hispanoamericana

23:00

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Reina hispanoamericana

23:00

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD