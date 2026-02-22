Míralo bien: la tapa de tu cerveza esconde un detalle que pocos conocen

Las botellas de cerveza se distinguen por su envase oscuro y su clásica tapa metálica estilo “corona”. Es un detalle que parece simple, pero detrás de ese pequeño objeto hay una historia de innovación que se remonta al siglo XIX.

El origen de la tapa corona

A fines del 1800, el inventor estadounidense de origen irlandés William Painter buscaba una solución más efectiva que los tradicionales tapones de corcho, que no siempre garantizaban un sellado perfecto en bebidas gaseosas y alcohólicas.

En 1892 patentó la llamada “tapa corona”, un tapón metálico con bordes dentados que revolucionó la industria de las bebidas. Su diseño permitió conservar mejor el gas y evitar fugas, algo fundamental para mantener la calidad de la cerveza.

¿Por qué exactamente 21 dientes?

El número no es casual. Durante el desarrollo del producto, Painter probó distintas configuraciones:

Con menos de 21 dientes, el sellado no era totalmente hermético y podía escaparse el gas.

Con más dientes, el metal se volvía más frágil y el proceso de colocación resultaba menos eficiente, incluso riesgoso para el vidrio.

El equilibrio perfecto fue 21 dientes: suficientes para distribuir la presión de manera uniforme, asegurar el cierre hermético y resistir la presión interna sin dañar la botella.

Con el tiempo, este diseño se convirtió en estándar mundial.

Ventajas del diseño

El sistema de 21 dientes ofrece varios beneficios:

Mantiene la frescura y el sabor de la cerveza.

Evita el ingreso de aire o bacterias.

Soporta la presión del gas sin deformarse.

Permite una apertura sencilla con destapador.

Lo que parece un simple detalle metálico es, en realidad, el resultado de ingeniería precisa que combina ciencia, tradición y funcionalidad. La próxima vez que destapes una cerveza, sabrás que esos 21 dientes no están ahí por casualidad

