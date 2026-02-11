Cuenta regresiva en Santa Cruz para el Reina Hispanoamericana

Santa Cruz ya vibra con uno de los certámenes de belleza más importantes a nivel internacional: el Reina Hispanoamericana. Durante esta semana, el público boliviano ha podido conocer más de cerca a las candidatas que llegan desde distintos rincones del mundo para competir por la corona.

Kimberly de Boer, representante de Curazao y ganadora de un título previo en el certamen, destacó la diversidad cultural de su isla. “En Curazao vivimos más de 65 nacionalidades, hablamos muchos idiomas y somos personas muy cálidas, igual que en Bolivia”, expresó, resaltando el espíritu caribeño de su tierra.

Por su parte, Cristina Áviles, representante de Chile, compartió su experiencia como periodista y panelista de televisión, señalando que se siente cómoda frente a las cámaras. Más allá de la competencia, destacó el valor social del certamen.

“Todas somos reinas con o sin corona”, afirmó. Presentó su proyecto “Recicla Sueños”, una iniciativa que busca reducir la brecha digital mediante la reutilización de dispositivos electrónicos para niños de sectores vulnerables.

Desde Polonia, Olivia Cieslik expresó su entusiasmo por representar a su país en Bolivia y calificó la experiencia como “maravillosa”. Mientras que Malayica Amy Kwizera, de Canadá, resaltó el intercambio cultural vivido en su estadía, tras recorrer lugares como Porongo y Sucre, degustar el achachairú y conocer tradiciones bolivianas.

Las candidatas han participado en diversas actividades turísticas y culturales como parte de la agenda oficial del certamen, promoviendo el intercambio entre naciones y mostrando al mundo la riqueza cultural de Bolivia.

La gran final será transmitida por la Red Uno el próximo 21 de febrero y Santa Cruz se prepara para coronar a su nueva soberana internacional.

