TEMAS DE HOY:
Caso Yuvinka Infanticidio Intento de secuestro

27ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

9ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

El Teatro Municipal de La Paz acogerá la Capilla Ardiente de David Santalla

La despedida de Santalla se perfila como un acto multitudinario en reconocimiento a su legado artístico y a su aporte al humor y la identidad cultural boliviana.

Silvia Sanchez

21/02/2026 21:04

La Paz despedirá a David Santalla en el Teatro Municipal. Foto Red Uno.
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

El Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez abrirá sus puertas este domingo desde las 08:00 para instalar la Capilla Ardiente del destacado actor boliviano David Santalla, quien falleció este sábado a los 86 años tras una prolongada lucha contra el cáncer.

El anuncio fue realizado por el alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Iván Arias, quien expresó su pesar por la partida del reconocido humorista y convocó a la ciudadanía a rendirle homenaje.

“Ha muerto un grande, ha muerto uno de los humoristas y artistas más importantes que ha tenido Bolivia y, en particular, La Paz. Merece todo nuestro honor y atención”, afirmó Arias en un mensaje difundido en redes sociales.

La autoridad edil también solicitó al Gobierno nacional que los restos del comediante sean trasladados “lo más pronto posible” a La Paz, ciudad donde nació, para que pueda ser velado y sepultado en su tierra natal.

La despedida de Santalla se perfila como un acto multitudinario en reconocimiento a su legado artístico y a su aporte al humor y la identidad cultural boliviana.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Reina hispanoamericana

23:00

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Reina hispanoamericana

23:00

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD