El Teatro Municipal de La Paz acogerá la Capilla Ardiente de David Santalla

El Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez abrirá sus puertas este domingo desde las 08:00 para instalar la Capilla Ardiente del destacado actor boliviano David Santalla, quien falleció este sábado a los 86 años tras una prolongada lucha contra el cáncer.

El anuncio fue realizado por el alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Iván Arias, quien expresó su pesar por la partida del reconocido humorista y convocó a la ciudadanía a rendirle homenaje.

“Ha muerto un grande, ha muerto uno de los humoristas y artistas más importantes que ha tenido Bolivia y, en particular, La Paz. Merece todo nuestro honor y atención”, afirmó Arias en un mensaje difundido en redes sociales.

La autoridad edil también solicitó al Gobierno nacional que los restos del comediante sean trasladados “lo más pronto posible” a La Paz, ciudad donde nació, para que pueda ser velado y sepultado en su tierra natal.

La despedida de Santalla se perfila como un acto multitudinario en reconocimiento a su legado artístico y a su aporte al humor y la identidad cultural boliviana.

