Tragedia: futbolista de 19 años hallado sin vida en las profundidades de un lago

Confirman el fallecimiento de un joven futbolista tras un accidente ocurrido en el Lago Llanquihue de Chile. 

Martin Suarez Vargas

03/01/2026 16:55

Paolo Millalonco Díaz futbolista fallecido (Círculo), y el Lago Llanquihue.
Chile.

El fútbol chileno atraviesa un momento de profundo dolor luego de confirmarse este viernes la muerte del futbolista de 19 años Paolo Millalonco Díaz, quien sufrió un accidente en el Lago Llanquihue mientras se encontraba junto a su hermano.

La información fue entregada por la Armada de Chile, institución que activó un operativo de búsqueda desde el pasado 1 de enero, cuando se reportó la desaparición de ambas personas y se declaró la emergencia en la zona.

Luego de varios días de trabajo, el cuerpo de Millalonco Díaz fue hallado a unos 30 metros de profundidad y a aproximadamente 100 metros de la orilla del lago. Su hermano, en cambio, logró ser rescatado con vida.

Paolo Millalonco Díaz desarrolló parte de su formación futbolística en clubes como Huachipato, Deportes Concepción y Universidad de Concepción. Tras conocerse la noticia, las instituciones expresaron públicamente su pesar a través de mensajes de despedida en redes sociales, sumándose al duelo que hoy embarga al fútbol chileno.

